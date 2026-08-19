'J&K भारत का अभिन्न अंग', अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बड़ा बयान; उमर अब्दुल्ला से की अहम मुलाकात - MEHBOOBA MUFTI
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Published : August 19, 2026 at 8:36 PM IST
अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर बुधवार को जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे। श्रीनगर में उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की. अपनी इस अहम यात्रा के दौरान सर्जियो गोर ने एक बड़ा कूटनीतिक बयान देते हुए स्पष्ट किया कि "जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है" और वे इस रिश्ते को और आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं. मुलाकात को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी साफ किया कि वे कश्मीर के मसलों पर अमेरिका से कोई शिकायत या समाधान नहीं मांगेंगे, क्योंकि यह भारत का आंतरिक मामला है.
वहीं, पीडीपी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अमेरिकी राजदूत से जम्मू-कश्मीर के लिए जारी 'ट्रैवल एडवाइजरी' वापस लेने की अपील की है, ताकि राज्य के पर्यटन और इससे जुड़े परिवारों को राहत मिल सके. कश्मीर में हुई इस कूटनीतिक हलचल और इसके असल मायनों से जुड़ी पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें.
अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर बुधवार को जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे। श्रीनगर में उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की. अपनी इस अहम यात्रा के दौरान सर्जियो गोर ने एक बड़ा कूटनीतिक बयान देते हुए स्पष्ट किया कि "जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है" और वे इस रिश्ते को और आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं. मुलाकात को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी साफ किया कि वे कश्मीर के मसलों पर अमेरिका से कोई शिकायत या समाधान नहीं मांगेंगे, क्योंकि यह भारत का आंतरिक मामला है.
वहीं, पीडीपी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अमेरिकी राजदूत से जम्मू-कश्मीर के लिए जारी 'ट्रैवल एडवाइजरी' वापस लेने की अपील की है, ताकि राज्य के पर्यटन और इससे जुड़े परिवारों को राहत मिल सके. कश्मीर में हुई इस कूटनीतिक हलचल और इसके असल मायनों से जुड़ी पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें.