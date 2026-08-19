ETV Bharat / Videos

'J&K भारत का अभिन्न अंग', अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बड़ा बयान; उमर अब्दुल्ला से की अहम मुलाकात - MEHBOOBA MUFTI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
US AMBASSADOR SERGIO GOR VISITS JAMMU KASHMIR (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2026 at 8:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर बुधवार को जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे। श्रीनगर में उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की. अपनी इस अहम यात्रा के दौरान सर्जियो गोर ने एक बड़ा कूटनीतिक बयान देते हुए स्पष्ट किया कि "जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है" और वे इस रिश्ते को और आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं. मुलाकात को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी साफ किया कि वे कश्मीर के मसलों पर अमेरिका से कोई शिकायत या समाधान नहीं मांगेंगे, क्योंकि यह भारत का आंतरिक मामला है.

वहीं, पीडीपी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अमेरिकी राजदूत से जम्मू-कश्मीर के लिए जारी 'ट्रैवल एडवाइजरी' वापस लेने की अपील की है, ताकि राज्य के पर्यटन और इससे जुड़े परिवारों को राहत मिल सके. कश्मीर में हुई इस कूटनीतिक हलचल और इसके असल मायनों से जुड़ी पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें.

अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर बुधवार को जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे। श्रीनगर में उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की. अपनी इस अहम यात्रा के दौरान सर्जियो गोर ने एक बड़ा कूटनीतिक बयान देते हुए स्पष्ट किया कि "जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है" और वे इस रिश्ते को और आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं. मुलाकात को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी साफ किया कि वे कश्मीर के मसलों पर अमेरिका से कोई शिकायत या समाधान नहीं मांगेंगे, क्योंकि यह भारत का आंतरिक मामला है.

वहीं, पीडीपी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अमेरिकी राजदूत से जम्मू-कश्मीर के लिए जारी 'ट्रैवल एडवाइजरी' वापस लेने की अपील की है, ताकि राज्य के पर्यटन और इससे जुड़े परिवारों को राहत मिल सके. कश्मीर में हुई इस कूटनीतिक हलचल और इसके असल मायनों से जुड़ी पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें.

For All Latest Updates

TAGGED:

SERGIO GOR
JAMMU KASHMIR
OMAR ABDULLAH
MEHBOOBA MUFTI
US AMBASSADOR

संबंधित ख़बरें

जनसुनवाई में अनोखा प्रदर्शन

जनसुनवाई में पहुंचा 'डॉगी', बोला- नसबंदी में 40 लाख खर्च तो मेरे 6 बच्चे कैसे हो गए?

August 19, 2026 at 10:04 PM IST
महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, जानिए क्या है पूरा मामला

August 19, 2026 at 9:12 PM IST
ट्रंप ने होर्मुज का मैप किया पोस्ट

ट्रंप ने होर्मुज की तस्वीर साझा करते हुए इसे 'अमेरिका का नया क्षेत्र' बताया, ईरान ने कहा, 'जल्द ही आपका दूर करेंगे भ्रम'

August 19, 2026 at 8:37 PM IST
WEATHER UPDATE HEAVY RAIN AND FLOOD IN UP BIHAR

यूपी-बिहार में बाढ़ से हाहाकार, पानी में समाया स्कूल; उत्तराखंड-हिमाचल में लैंडस्लाइड से 6 की मौत

August 19, 2026 at 8:34 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.