अमेरिका की ईरान पर ताजा एयरस्ट्राइक, जवाब में बहरीन-कुवैत-जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का ईरान का दावा - CENTCOM
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Published : July 16, 2026 at 1:10 PM IST
अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर एयरस्ट्राइक की है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट, रक्षा ठिकानों और सिस्तान-बलूचिस्तान स्थित 388वीं ब्रिगेड की बैरक को निशाना बनाया गया. इसके जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया. जॉर्डन ने कई ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने की बात कही है. इस बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ने पर वह मध्य पूर्व से तेल और गैस का निर्यात भी रोक सकता है. वहीं इराक के एरबिल में भी ड्रोन हमलों के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है.
अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर एयरस्ट्राइक की है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट, रक्षा ठिकानों और सिस्तान-बलूचिस्तान स्थित 388वीं ब्रिगेड की बैरक को निशाना बनाया गया. इसके जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया. जॉर्डन ने कई ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने की बात कही है. इस बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ने पर वह मध्य पूर्व से तेल और गैस का निर्यात भी रोक सकता है. वहीं इराक के एरबिल में भी ड्रोन हमलों के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है.