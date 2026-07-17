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ईरान पर अमेरिकी हमलों का छठा दिन, भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट का कंट्रोल टावर क्षतिग्रस्त; IRGC का पलटवार का दावा - IRGC

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US airstrikes on Iran latest (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 17, 2026 at 3:40 PM IST

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अमेरिका ने लगातार छठी रात ईरान पर हवाई हमले किए, जिनमें भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट को भी नुकसान पहुंचने की खबर है. ईरानी मीडिया के अनुसार हमले में पोर्ट का कंट्रोल टावर क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी इसकी तस्वीर साझा की. अमेरिकी CENTCOM का कहना है कि हमलों का लक्ष्य ईरान के सैन्य ठिकाने, एयर डिफेंस सिस्टम और तटीय निगरानी केंद्र थे. दूसरी ओर IRGC ने दावा किया है कि उसने ओमान और होर्मुज क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य निगरानी रडार को नष्ट कर दिया है. भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम चाबहार पोर्ट अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच का महत्वपूर्ण केंद्र है. इस बीच चीन और पाकिस्तान ने दोनों पक्षों से बातचीत की अपील की है.

अमेरिका ने लगातार छठी रात ईरान पर हवाई हमले किए, जिनमें भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट को भी नुकसान पहुंचने की खबर है. ईरानी मीडिया के अनुसार हमले में पोर्ट का कंट्रोल टावर क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी इसकी तस्वीर साझा की. अमेरिकी CENTCOM का कहना है कि हमलों का लक्ष्य ईरान के सैन्य ठिकाने, एयर डिफेंस सिस्टम और तटीय निगरानी केंद्र थे. दूसरी ओर IRGC ने दावा किया है कि उसने ओमान और होर्मुज क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य निगरानी रडार को नष्ट कर दिया है. भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम चाबहार पोर्ट अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच का महत्वपूर्ण केंद्र है. इस बीच चीन और पाकिस्तान ने दोनों पक्षों से बातचीत की अपील की है.

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