सीजफायर के बीच अमेरिका की ईरान पर एयरस्ट्राइक, ईरान का पलटवार; खाड़ी में फिर बढ़ा तनाव - MIDDLE EAST
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Published : July 8, 2026 at 8:02 PM IST
सीजफायर के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चलाते हुए 80 से अधिक सैन्य ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार यह कार्रवाई होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई. हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल ठिकानों, ड्रोन लॉन्च साइट्स और आईआरजीसी की सैन्य नौकाओं को निशाना बनाया गया. ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास, केश्म द्वीप और सीरिक में धमाकों और आग लगने की पुष्टि की है. जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन और कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया. इस बीच ईरान ने अमेरिका पर हालिया समझौते का उल्लंघन करने और तेल कारोबार से जुड़े प्रतिबंधों में राहत वापस लेने को लेकर भी कड़ी आपत्ति जताई है.
सीजफायर के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चलाते हुए 80 से अधिक सैन्य ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार यह कार्रवाई होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई. हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल ठिकानों, ड्रोन लॉन्च साइट्स और आईआरजीसी की सैन्य नौकाओं को निशाना बनाया गया. ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास, केश्म द्वीप और सीरिक में धमाकों और आग लगने की पुष्टि की है. जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन और कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया. इस बीच ईरान ने अमेरिका पर हालिया समझौते का उल्लंघन करने और तेल कारोबार से जुड़े प्रतिबंधों में राहत वापस लेने को लेकर भी कड़ी आपत्ति जताई है.