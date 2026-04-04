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केरल में सियासी घमासान: नरेंद्र मोदी का LDF पर हमला, राहुल गांधी का BJP-RSS पर पलटवार - NARENDRA MODI KERALA RALLY

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केरल में सियासी घमासान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 4, 2026 at 11:08 PM IST

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केरल में चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थिरुवल्ला में जनसभा कर LDF सरकार पर तीखा हमला बोला और दावा किया कि राज्य में NDA सत्ता में आएगा. उन्होंने कहा कि यहां एलडीएफ सरकार की उलटी गिनती शुरू हो गई है. उन्होंने विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरा और सबरी रेल प्रोजेक्ट में देरी का आरोप लगाया. वहीं एर्नाकुलम मेंराहुल गांधी ने BJP-RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोध करने वालों को टारगेट किया जाता है और उनके खिलाफ कई केस दर्ज किए गए. 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले राज्य में राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई है.

केरल में चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थिरुवल्ला में जनसभा कर LDF सरकार पर तीखा हमला बोला और दावा किया कि राज्य में NDA सत्ता में आएगा. उन्होंने कहा कि यहां एलडीएफ सरकार की उलटी गिनती शुरू हो गई है. उन्होंने विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरा और सबरी रेल प्रोजेक्ट में देरी का आरोप लगाया. वहीं एर्नाकुलम मेंराहुल गांधी ने BJP-RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोध करने वालों को टारगेट किया जाता है और उनके खिलाफ कई केस दर्ज किए गए. 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले राज्य में राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई है.

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