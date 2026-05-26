मंडला : अपने बोल्ड अंदाज, अनोखे फैशन सेंस की वजह से सुर्खियों में रहने वालीं उर्फी जावेद कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंची हैं. सोमवार को उर्फी कान्हा नेशनल पार्क पहुंचीं जहां उन्होंने ग्रामीणों और वन विभाग के कर्मचारियों, फॉरेस्ट गार्ड्स से मुलाकात की. उर्फी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें वे फॉरेस्ट गार्ड्स और जंगल के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की मेहनत की सराहना कर रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने जंगलों को आग से बचाने की अपील की. उन्होंने कहा, '' जंगलों के करीब रहने वाले लोग काफी मेहनती होते हैं और वन क्षेत्र में लगने वाली आग को बुझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.'' उन्होंने डॉग्स से फैलने वाली बीमारियों को लेकर भी जागरूकता संदेश देते हुए कहा कि पालतू कुत्तों का समय पर वैक्सीनेशन जरूर कराया जाना चाहिए.''