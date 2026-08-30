यूरेनियम डिप्लोमेसी : भारत ने उज़्बेकिस्तान के साथ परमाणु ईंधन सुरक्षा को मज़बूत किया

यूरेनियम की लंबे समय तक सप्लाई के लिए उज़्बेकिस्तान के साथ भारत का समझौता, परमाणु ऊर्जा के बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए ज़रूरी परमाणु ईंधन हासिल करने की नई दिल्ली की कोशिशों में एक और अहम कदम है. यह समझौता रविवार को ताशकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेक राष्ट्रपति शौकत मिर्ज़ियोयेव के बीच हुई बातचीत के दौरान घोषित किया गय.। यह ऐसे समय में हुआ है जब भारत किसी एक स्रोत पर निर्भरता कम करने और अपनी परमाणु ईंधन सप्लाई चेन को मज़बूत करने के लिए यूरेनियम सप्लायर्स का नेटवर्क बढ़ा रहा है. दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत के बाद मिर्ज़ियोयेव के साथ संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, "डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, AI, अहम खनिजों, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हमारे रिश्तों को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है।"