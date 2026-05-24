नई दिल्ली: UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 संपन्न हो चुकी है. सामान्य अध्ययन और CSAT की परीक्षाएं सफलतापूर्व आयोजित की गईं. परीक्षा का समय पहली पाली सुबह 09:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 02:30 बजे से 04:30 बजे तक आयोजित की गई. वहीं परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थियों के चेहरे पर खुशियां भी देखने को मिली तो कई छात्र गंभीर मुद्रा में भी दिखाई दिए. यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा को देने के लिए दिल्ली में कई जगह पर केंद्र बनाए गए थे. परीक्षार्थियों ने कहा कि इस बार क्वेश्चन पेपर तो ठीक था लेकिन जीएस का पेपर थोड़ा अलग था अगर पिछले 10 साल के कंपैरिजन में इस बार बहुत बदलाव था, जीएस का पेपर इसलिए थोड़ा कठिन रहा कि इस बार यूपीएससी की प्री परीक्षा हम पास कर जाएंगे. अन्य परीक्षार्थी ने बताया कि इस बार यूपीएससी का परीक्षा प्रश्न पत्र बहुत टफ था.