उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आए एक वीडियो पर बवाल मचा है. वीडियो जिले के एक रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है. युवक तंदूरी रोटी बनाते समय रोटी को दूषित कर रहा है. मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने हंगामा किया और जिला मुख्यालय की दुकानों को बंद करवा दिया. आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई. आरोपी युवक को गिरफ्तार किया और मामला दर्ज कर जांच में जुटी हैं.

इधर इस वीडियो को लेकर आम लोगों में भी गुस्सा है और विभिन्न धार्मिक संगठन के लोगों ने इसकी निंदा की है. उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं. पुलिस हेडक्वार्टर भी इसको लेकर आदेश जारी कर चुका है.