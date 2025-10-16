उत्तरकाशी के वीडियो पर बवाल, हिंदू संगठनों का हंगामा, आरोपी युवक गिरफ्तार - UPROAR OVER UTTARKASHI VIDEO
Published : October 16, 2025 at 10:55 PM IST
उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आए एक वीडियो पर बवाल मचा है. वीडियो जिले के एक रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है. युवक तंदूरी रोटी बनाते समय रोटी को दूषित कर रहा है. मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने हंगामा किया और जिला मुख्यालय की दुकानों को बंद करवा दिया. आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई. आरोपी युवक को गिरफ्तार किया और मामला दर्ज कर जांच में जुटी हैं.
इधर इस वीडियो को लेकर आम लोगों में भी गुस्सा है और विभिन्न धार्मिक संगठन के लोगों ने इसकी निंदा की है. उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं. पुलिस हेडक्वार्टर भी इसको लेकर आदेश जारी कर चुका है.
