ETV Bharat / Videos

उत्तरकाशी के वीडियो पर बवाल, हिंदू संगठनों का हंगामा, आरोपी युवक गिरफ्तार - UPROAR OVER UTTARKASHI VIDEO

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 16, 2025 at 10:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आए एक वीडियो पर बवाल मचा है. वीडियो जिले के एक रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है. युवक तंदूरी रोटी बनाते समय रोटी को दूषित कर रहा है. मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने हंगामा किया और जिला मुख्यालय की दुकानों को बंद करवा दिया. आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई. आरोपी युवक को गिरफ्तार किया और मामला दर्ज कर जांच में जुटी हैं.

इधर इस वीडियो को लेकर आम लोगों में भी गुस्सा है और विभिन्न धार्मिक संगठन के लोगों ने इसकी निंदा की है. उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं. पुलिस हेडक्वार्टर भी इसको लेकर आदेश जारी कर चुका है.

उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आए एक वीडियो पर बवाल मचा है. वीडियो जिले के एक रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है. युवक तंदूरी रोटी बनाते समय रोटी को दूषित कर रहा है. मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने हंगामा किया और जिला मुख्यालय की दुकानों को बंद करवा दिया. आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई. आरोपी युवक को गिरफ्तार किया और मामला दर्ज कर जांच में जुटी हैं.

इधर इस वीडियो को लेकर आम लोगों में भी गुस्सा है और विभिन्न धार्मिक संगठन के लोगों ने इसकी निंदा की है. उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं. पुलिस हेडक्वार्टर भी इसको लेकर आदेश जारी कर चुका है.

For All Latest Updates

TAGGED:

UPROAR OVER UTTARKASHI VIDEO
HINDU ORGANIZATIONS CREATE RUCKUS
उत्तरकाशी के वीडियो पर बवाल
हिंदू संगठनों का हंगामा
UPROAR OVER UTTARKASHI VIDEO

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

शरीर को भी स्वस्थ रखेगा

महाकाल का प्रसाद जो सिर्फ मन नहीं, शरीर को भी स्वस्थ रखेगा

October 16, 2025 at 10:27 PM IST
मोबाइल आपकी हड्डियों को कर रहा डेढ़ा

डिजिटल लाइफ आपकी फिजिकल लाइफ को कर रही बीमार, मोबाइल आपकी हड्डियों को कर रहा डेढ़ा, सावधान !

October 16, 2025 at 9:42 PM IST
लोगों को पसंद आ रहीं कलाकृतियां

साउथ की कला का उत्तर में क्रेज, लोगों को पसंद आ रहीं कलाकृतियां

October 16, 2025 at 9:24 PM IST
महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर

देवघर के गोबर के दीयों से रोशन होगा घर, महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर

October 16, 2025 at 8:56 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

रोहित-कोहली समेत भारतीय टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची, देखें वीडियो

सेना से दुश्मनी न करें: बीएनपी ने बांग्लादेश सरकार के चीफ मुहम्मद यूनुस को चेताया

दिवाली से पहले शेयर बाजार में पटाखों की गूंज, सेंसेक्स-निफ्टी में आया बूम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.