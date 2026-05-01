ईवीएम से छेड़छाड़ के TMC के आरोप पर बवाल, ममता पहुंची स्ट्रॉन्ग रूम, चुनाव आयोग का आया जवाब - BENGAL CEO REJECTS TMC CLAIM
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Published : May 1, 2026 at 7:00 PM IST
पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान खत्म होने के एक दिन बाद ईवीएम रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्ट्रांग रुम को लेकर विवाद शुरू हो गया...मख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर के ईवीएम स्ट्रॉन्ग रुम का दौरा किया...धांधली के आरोप लगाए...और चेतावनी दी कि...मतगमना प्रक्रिया से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए. दक्षिण कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल में अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर के मतगणना केंद्र में करीब चार घंटे बिताने के बाद बनर्जी रात करीब 12:07 बजे वहां से निकलीं. वहीं आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी को पता है कि चुनाव हार रही हैं, इसलिए धांधली के आरोप लगा रही हैं. हंगामे की शुरुआत मध्य कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र से हुई. जहां उत्तर और पूर्वी कोलकाता के कई विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना केंद्र है और जहां ईवीएम के स्ट्रांग रूम बना हुआ है. यहां टीएमसी के उम्मीदवार कुणाल घोष और शशि पांजा पहुंचे. टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि सीसीटीवी कैमरों से लाइव-स्ट्रीम किए गए फुटेज से पता चला है कि स्ट्रांग रूम के अंदर बाहरी लोग मौजूद थे जो ईवीएम और बैलेट के के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे. वहीं मामला तब और गंभीर हो गया..जब बीजेपी के मानिकलतला से उम्मीदवार तापस रॉय मौके पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से पूछा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को संवेदनशील स्थान पर इकट्ठा होने और नारे लगाने की परमिशन क्यों दी गई. हालांकि धरना दे रहे टीएमसी नेता बाद में कार्यक्रम स्थल से चले गए और उन्होंने कहा कि चुनाव अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा. इधर चुनाव आयोग ने आरोपों को लेकर कहा कि शाम चार बजे डाक मतपत्रों को स्ट्रांगरूम में अलग किया जा रहा था. जिसके लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को बुलाया गया था. लेकिन वे नहीं आए बाद में सीसीटीवी फुटेज में कुछ हलचल दिखाई दी और टीएमसी नेताओं को गड़बड़ी का संदेह हुआ. लेकिन स्थिति साफ कर दी गई है.
पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान खत्म होने के एक दिन बाद ईवीएम रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्ट्रांग रुम को लेकर विवाद शुरू हो गया...मख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर के ईवीएम स्ट्रॉन्ग रुम का दौरा किया...धांधली के आरोप लगाए...और चेतावनी दी कि...मतगमना प्रक्रिया से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए. दक्षिण कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल में अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर के मतगणना केंद्र में करीब चार घंटे बिताने के बाद बनर्जी रात करीब 12:07 बजे वहां से निकलीं. वहीं आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी को पता है कि चुनाव हार रही हैं, इसलिए धांधली के आरोप लगा रही हैं. हंगामे की शुरुआत मध्य कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र से हुई. जहां उत्तर और पूर्वी कोलकाता के कई विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना केंद्र है और जहां ईवीएम के स्ट्रांग रूम बना हुआ है. यहां टीएमसी के उम्मीदवार कुणाल घोष और शशि पांजा पहुंचे. टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि सीसीटीवी कैमरों से लाइव-स्ट्रीम किए गए फुटेज से पता चला है कि स्ट्रांग रूम के अंदर बाहरी लोग मौजूद थे जो ईवीएम और बैलेट के के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे. वहीं मामला तब और गंभीर हो गया..जब बीजेपी के मानिकलतला से उम्मीदवार तापस रॉय मौके पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से पूछा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को संवेदनशील स्थान पर इकट्ठा होने और नारे लगाने की परमिशन क्यों दी गई. हालांकि धरना दे रहे टीएमसी नेता बाद में कार्यक्रम स्थल से चले गए और उन्होंने कहा कि चुनाव अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा. इधर चुनाव आयोग ने आरोपों को लेकर कहा कि शाम चार बजे डाक मतपत्रों को स्ट्रांगरूम में अलग किया जा रहा था. जिसके लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को बुलाया गया था. लेकिन वे नहीं आए बाद में सीसीटीवी फुटेज में कुछ हलचल दिखाई दी और टीएमसी नेताओं को गड़बड़ी का संदेह हुआ. लेकिन स्थिति साफ कर दी गई है.