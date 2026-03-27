गैस सिलेंडर के मुद्दे पर एमसीडी सदन में हंगामा, सत्ता पक्ष ने बताया AAP का राजनीतिक ड्रामा - GAS CYLINDER ISSUE
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Published : March 27, 2026 at 8:21 PM IST
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की सदन बैठक शुक्रवार को गैस सिलेंडर के मुद्दे पर जोरदार हंगामे की भेंट चढ़ गई. बैठक के दौरान विपक्षी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बढ़ती महंगाई और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित होती रही. जैसे ही महापौर राजा इकबाल सिंह ने कार्यवाही शुरू करने की कोशिश की, AAP पार्षदों ने हाथों में प्रतीकात्मक गैस सिलेंडर लेकर नारेबाजी शुरू कर दी. उनका आरोप था कि गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई पर सीधा असर डाला है और सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है. AAP की सह-प्रभारी प्रीती डोगरा ने कहा कि “देश में महंगाई चरम पर है और गैस सिलेंडर आम जनता की पहुंच से बाहर होता जा रहा है. निगम जैसे महत्वपूर्ण मंच पर भी इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा नहीं हो रही, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. हम मांग करते हैं कि आम लोगों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और इस विषय पर विशेष चर्चा कर समाधान निकाला जाए.” वहीं सत्ता पक्ष की ओर से नेता सदन प्रवेश वाही ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एमसीडी सदन स्थानीय समस्याओं के समाधान का मंच है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक अखाड़ा बना रहा है.
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की सदन बैठक शुक्रवार को गैस सिलेंडर के मुद्दे पर जोरदार हंगामे की भेंट चढ़ गई. बैठक के दौरान विपक्षी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बढ़ती महंगाई और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित होती रही. जैसे ही महापौर राजा इकबाल सिंह ने कार्यवाही शुरू करने की कोशिश की, AAP पार्षदों ने हाथों में प्रतीकात्मक गैस सिलेंडर लेकर नारेबाजी शुरू कर दी. उनका आरोप था कि गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई पर सीधा असर डाला है और सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है. AAP की सह-प्रभारी प्रीती डोगरा ने कहा कि “देश में महंगाई चरम पर है और गैस सिलेंडर आम जनता की पहुंच से बाहर होता जा रहा है. निगम जैसे महत्वपूर्ण मंच पर भी इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा नहीं हो रही, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. हम मांग करते हैं कि आम लोगों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और इस विषय पर विशेष चर्चा कर समाधान निकाला जाए.” वहीं सत्ता पक्ष की ओर से नेता सदन प्रवेश वाही ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एमसीडी सदन स्थानीय समस्याओं के समाधान का मंच है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक अखाड़ा बना रहा है.