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संसद के दोनों सदनों में पेपलीक के मुद्दे पर हंगामा, कार्यवाही कल तक स्थगित - DAY 2 OF MONSOON SESSION

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संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन हंगामा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 21, 2026 at 6:51 PM IST

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संसद के मॉनसून सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन रहा. संसद के दोनों सदनों में आज भी सरकार और विपक्षी सांसदों के बीच गतिरोध बना रहा, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी. शून्यकाल और प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गए. राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया. इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की. राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों के प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया. इस मुद्दे पर सदन के बाहर भी विपक्षी सांसदों ने सरकार को घेरा.

संसद के मॉनसून सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन रहा. संसद के दोनों सदनों में आज भी सरकार और विपक्षी सांसदों के बीच गतिरोध बना रहा, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी. शून्यकाल और प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गए. राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया. इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की. राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों के प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया. इस मुद्दे पर सदन के बाहर भी विपक्षी सांसदों ने सरकार को घेरा.

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