ETV Bharat / Videos

एमसीडी स्थायी समिति की बैठक में हंगामा, ड्रॉ प्रक्रिया टली; संवैधानिक संकट के आसार - MCD STANDING COMMITTEE MEETING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
निगम में हंगामे पर स्थायी समिति की अध्यक्ष का बयान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 30, 2026 at 8:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल्ली में नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक सोमवार को भारी हंगामे की भेंट चढ़ गई, जिसके चलते अहम ड्रॉ प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. इस घटनाक्रम के बाद निगम में संवैधानिक संकट की स्थिति बनने के संकेत मिल रहे हैं. दरअसल, मार्च महीने में स्थायी समिति के 18 में से 9 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होना है, जिनमें 6 जोन और 3 हाउस से चुने गए सदस्य शामिल हैं. नियमों के तहत ड्रॉ के जरिए इन सदस्यों का चयन होना था, लेकिन बैठक शुरू होते ही विपक्षी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने विरोध शुरू कर दिया. आप पार्षदों का आरोप था कि पिछली बैठक के मिनट्स प्रस्तुत नहीं किए गए, जबकि एमसीडी एक्ट के तहत बिना इसकी पुष्टि के नई बैठक नहीं हो सकती. इसके साथ ही ड्रॉ प्रक्रिया में पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए गए. वहीं, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया.

दिल्ली में नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक सोमवार को भारी हंगामे की भेंट चढ़ गई, जिसके चलते अहम ड्रॉ प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. इस घटनाक्रम के बाद निगम में संवैधानिक संकट की स्थिति बनने के संकेत मिल रहे हैं. दरअसल, मार्च महीने में स्थायी समिति के 18 में से 9 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होना है, जिनमें 6 जोन और 3 हाउस से चुने गए सदस्य शामिल हैं. नियमों के तहत ड्रॉ के जरिए इन सदस्यों का चयन होना था, लेकिन बैठक शुरू होते ही विपक्षी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने विरोध शुरू कर दिया. आप पार्षदों का आरोप था कि पिछली बैठक के मिनट्स प्रस्तुत नहीं किए गए, जबकि एमसीडी एक्ट के तहत बिना इसकी पुष्टि के नई बैठक नहीं हो सकती. इसके साथ ही ड्रॉ प्रक्रिया में पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए गए. वहीं, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया.

For All Latest Updates

TAGGED:

UPROAR AT MCD MEETING
AAP VS BJP IN MCD
एमसीडी की बैठक
DRAW PROCESS POSTPONED
MCD STANDING COMMITTEE MEETING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

मन की बात से जनता से जुड़ाव मजबूत

मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित, मन की बात से जनता से जुड़ाव मजबूत: हर्ष मल्होत्रा

March 29, 2026 at 5:24 PM IST
गैस सिलेंडर के मुद्दे पर हंगामा

गैस सिलेंडर के मुद्दे पर एमसीडी सदन में हंगामा, सत्ता पक्ष ने बताया AAP का राजनीतिक ड्रामा

March 27, 2026 at 8:21 PM IST
कालकाजी मंदिर में उमड़ी भारी भीड़

रामनवमी के अवसर पर कालकाजी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, पीठाधीश्वर ने किया कन्या पूजन और हवन

March 27, 2026 at 5:48 PM IST
दिल्ली में आसानी से मिल रहा पेट्रोल डीजल

'लोग ना हो पैनिक', दिल्ली में पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

March 26, 2026 at 8:05 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.