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सीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, नेताओं की गिरफ्तारी और SIR के खिलाफ आंदोलन तेज, दिपके ने किया कल देशभर में तिरंगा लहराने का आह्वान

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CJP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 15, 2026 at 8:31 PM IST

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दिल्ली में सीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ, जब नेहा बोरा बोल रहीं थी, उस वक्त कुछ लोगों ने नारेबाजी की, जिसके बाद अभिजीत दिपके ने उन्हें शांत कराया. एसआईआर व जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने पर सौरव दास व आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में छात्र नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य वक्ताओं ने सरकार व प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठाए. साथ ही 6 अक्टूबर को शाम पांच बजे देशभर में तिरंगा लहराने का आह्वान किया गया. इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि 16 अक्टूबर को शाम पांच बजे तिरंगा लहराकर यह संदेश दिया जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज देश के प्रत्येक नागरिक के गौरव का प्रतीक है. जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराने के मामले में हिरासत में लिए गए सौरव और आशुतोष का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि तिरंगा लहराना कानून-व्यवस्था के उल्लंघन का विषय कैसे हो सकता है. वहीं केंद्र सरकार पर प्रदर्शनकारियों व छात्र संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया, साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती को लेकर भी सवाल उठाए.

दिल्ली में सीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ, जब नेहा बोरा बोल रहीं थी, उस वक्त कुछ लोगों ने नारेबाजी की, जिसके बाद अभिजीत दिपके ने उन्हें शांत कराया. एसआईआर व जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने पर सौरव दास व आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में छात्र नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य वक्ताओं ने सरकार व प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठाए. साथ ही 6 अक्टूबर को शाम पांच बजे देशभर में तिरंगा लहराने का आह्वान किया गया. इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि 16 अक्टूबर को शाम पांच बजे तिरंगा लहराकर यह संदेश दिया जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज देश के प्रत्येक नागरिक के गौरव का प्रतीक है. जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराने के मामले में हिरासत में लिए गए सौरव और आशुतोष का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि तिरंगा लहराना कानून-व्यवस्था के उल्लंघन का विषय कैसे हो सकता है. वहीं केंद्र सरकार पर प्रदर्शनकारियों व छात्र संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया, साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती को लेकर भी सवाल उठाए.

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