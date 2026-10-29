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अमेरिका पहुंचकर बोल्सोनारो ने भरी हुंकार, बोले- ब्राजील का राष्ट्रपति मैं हूं

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अमेरिका पहुंचकर बोल्सोनारो ने भरी हुंकार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2026 at 12:46 PM IST

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Updated : October 29, 2026 at 1:10 PM IST

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ब्राजील में वामपंथी राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा की जीत के बावजूद उथल-पुथल मची हुई है. हारे हुए दक्षिणपंथी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फ्लेवियो बोल्सोनारो ने कहा कि खुद से देश निकाला शुरू करने के लिए अमेरिका आने के बाद भी वह देश के असली हेड बने हुए हैं. बोल्सोनारो ने अपने X अकाउंट पर कहा, 'मैं चुना हुआ प्रेसिडेंट हूं और जिन क्रिमिनल्स ने ब्राजील का चुनाव चुराया है, वे एक क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन का हिस्सा हैं जिसने तानाशाही कायम की है.' उन्होंने चुनावी धांधली की ओर इशारा किया और कहा कि वो अमेरिका से विपक्ष को लीड करेंगे. बाद में एक रिलीज में उन्होंने अपनी बात बदली और खुद को प्रेसिडेंट के बजाय लीडर बताया. 45 साल के बोल्सोनारो बुधवार सुबह मियामी के पास ओपा-लोका एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट से उतरे.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप वाली हार्ड-लाइन एडमिनिस्ट्रेशन के बोल्सोनारो और उनके पिता जेयर बोल्सोनारो के साथ करीबी रिश्ते हैं. सीनियर बोल्सोनारो 2022 में लूला से अपनी चुनावी हार को चुनौती देने की नाकाम कोशिशों के बाद देश में हाउस अरेस्ट में हैं. ट्रंप ने अपनी बात दोहराई कि ब्राजील का चुनावी प्रक्रिया 'बहुत अजीब' है, लेकिन वो फ़्लावियो बोल्सोनारो के प्रेसिडेंट बनने के दावे में शामिल नहीं होंगे.

उधर, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा कि बोल्सोनारो परिवार के सदस्यों का इंस्पेक्शन हुआ और उन्हें लागू इमिग्रेशन कानूनों के हिसाब से क्लियरेंस मिल गया. इस तरह बोल्सोनारो और उनके परिवार को अमेरिकी वीजा मिल जाएगा.  

ब्राजील में वामपंथी राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा की जीत के बावजूद उथल-पुथल मची हुई है. हारे हुए दक्षिणपंथी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फ्लेवियो बोल्सोनारो ने कहा कि खुद से देश निकाला शुरू करने के लिए अमेरिका आने के बाद भी वह देश के असली हेड बने हुए हैं. बोल्सोनारो ने अपने X अकाउंट पर कहा, 'मैं चुना हुआ प्रेसिडेंट हूं और जिन क्रिमिनल्स ने ब्राजील का चुनाव चुराया है, वे एक क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन का हिस्सा हैं जिसने तानाशाही कायम की है.' उन्होंने चुनावी धांधली की ओर इशारा किया और कहा कि वो अमेरिका से विपक्ष को लीड करेंगे. बाद में एक रिलीज में उन्होंने अपनी बात बदली और खुद को प्रेसिडेंट के बजाय लीडर बताया. 45 साल के बोल्सोनारो बुधवार सुबह मियामी के पास ओपा-लोका एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट से उतरे.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप वाली हार्ड-लाइन एडमिनिस्ट्रेशन के बोल्सोनारो और उनके पिता जेयर बोल्सोनारो के साथ करीबी रिश्ते हैं. सीनियर बोल्सोनारो 2022 में लूला से अपनी चुनावी हार को चुनौती देने की नाकाम कोशिशों के बाद देश में हाउस अरेस्ट में हैं. ट्रंप ने अपनी बात दोहराई कि ब्राजील का चुनावी प्रक्रिया 'बहुत अजीब' है, लेकिन वो फ़्लावियो बोल्सोनारो के प्रेसिडेंट बनने के दावे में शामिल नहीं होंगे.

उधर, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा कि बोल्सोनारो परिवार के सदस्यों का इंस्पेक्शन हुआ और उन्हें लागू इमिग्रेशन कानूनों के हिसाब से क्लियरेंस मिल गया. इस तरह बोल्सोनारो और उनके परिवार को अमेरिकी वीजा मिल जाएगा.  

Last Updated : October 29, 2026 at 1:10 PM IST

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