UPI यूजर्स के लिए बड़ी खबर, ₹2000 तक के पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज; जानें बड़ी रकम के ट्रांजैक्शन पर क्या है नियम?
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Published : September 15, 2026 at 9:10 PM IST
अगर आप भी रोजमर्रा के लेन-देन के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. वित्त मंत्रालय की ताजा अधिसूचना के मुताबिक, बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर अब ₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन या RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं ले सकेंगे. हालांकि, ₹2,000 से ज्यादा के लेनदेन पर चार्ज लगने को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.
IIT बॉम्बे के प्रोफेसर और विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक RBI या NPCI की तरफ से 2000 से ऊपर के पेमेंट (खासकर P2P) पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आता, तब तक बैंक अपनी अलग पॉलिसी अपना सकते हैं. हाल ही में संसद ने पेमेंट एक्ट में संशोधन कर डिजिटल पेमेंट पर MDR लागू करने का रास्ता भी खोला है ताकि साइबर सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके.
अगर आप भी रोजमर्रा के लेन-देन के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. वित्त मंत्रालय की ताजा अधिसूचना के मुताबिक, बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर अब ₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन या RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं ले सकेंगे. हालांकि, ₹2,000 से ज्यादा के लेनदेन पर चार्ज लगने को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.
IIT बॉम्बे के प्रोफेसर और विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक RBI या NPCI की तरफ से 2000 से ऊपर के पेमेंट (खासकर P2P) पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आता, तब तक बैंक अपनी अलग पॉलिसी अपना सकते हैं. हाल ही में संसद ने पेमेंट एक्ट में संशोधन कर डिजिटल पेमेंट पर MDR लागू करने का रास्ता भी खोला है ताकि साइबर सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके.