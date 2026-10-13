UPI पेमेंट पर MDR चार्ज लगाने का फैसला दिवाली तक टाल, NPCI ने त्योहारी सीजन को देखते हुए लिया निर्णय

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) चार्ज लगाने के फैसले को त्योहारी सीजन को देखते हुए दिवाली तक के लिए टाल दिया है। इसे पहले 15 अक्टूबर से लागू किया जाना था, जिसके तहत ₹2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर 0.4% चार्ज लगना था, हालांकि आम लोगों के लिए यह पूरी तरह मुफ्त रहना था। इस प्रस्ताव का देशभर के कारोबारियों और विपक्षी दलों द्वारा भारी विरोध किया जा रहा था। कारोबारी संगठनों का कहना था कि इससे छोटे दुकानदारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। अब NPCI ने स्पष्ट किया है कि दिवाली खत्म होने के तुरंत बाद नए नियमों और तारीखों की घोषणा की जाएगी, जिससे फिलहाल इस त्योहारी सीजन में लोगों को बड़ी राहत मिल गई है।