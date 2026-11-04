टेबल टेनिस में उत्कृष्ट प्रदर्शन का फल, महिला कॉन्स्टेबल प्रियंका अरोड़ा को पदोन्नत कर बनाया गया सब इंस्पेक्टर

नई दिल्ली/नोएडा: यूपी पुलिस की महिला कॉन्स्टेबल प्रियंका अरोड़ा को हाल ही में पदोन्नत कर सब-इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है. उन्हें ये सम्मान, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेलों में टेबल टेनिस में उनके उच्च प्रदर्शन को लेकर दिया गया है. वह एक मां, खिलाड़ी और पुलिसकर्मी तीनों जिम्मेदारियां निभा रही हैं. उन्होंने कहा कि खेलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए मुझे वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिला. इस मुकाम का श्रेय मैं परिवार के साथ-साथ विशेष रूप से पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को भी देना चाहूंगी. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 10 पदक जीत चुकी प्रियंका का लक्ष्य खेलों में और अच्छे प्रदर्शन का है.