वंदे भारत का पहला सफर; यात्री बोले- मजा आ गया, अब जल्दी पहुंचेंगे मंजिल तक - VANDE BHARAT LAUNCHING IN LUCKNOW
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 12:30 PM IST
लखनऊ: लखनऊ जंक्शन से सहारनपुर के लिए सीतापुर होते हुए शनिवार से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू हुआ है. अभी इसका उद्घाटन हुआ है. कॉमर्शियल रन अभी शुरू नहीं हुआ है. वंदे भारत के उद्घाटन रन में कई यात्री, स्कूलों के छात्र-छात्राओं के अलावा टीचर्स ने भी सफर किया है. सभी ने आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को उकेरा है. मन की भावनाएं प्रदर्शित की हैं. वंदे भारत ट्रेन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई गई है. सफर के बाद यात्रियों ने अपनी भावनाएं जाहिर कीं. साथ ही ट्रेन के इस सफर को यादगार बताया है.
