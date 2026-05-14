उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच आए आंधी-तूफान और भारी बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है. प्रयागराज, मिर्जापुर, फतेहपुर, उन्नाव, बदायूं और बरेली समेत कई जिलों में अब तक 100 लोगों के हताहत होने की खबर है. पेड़ गिरने, दीवार ढहने और बिजली हादसों में कई लोगों की मौत हुई है. फसलों, आम और लीची के बागों को भी भारी नुकसान पहुंचा है. Yogi Adityanath ने सभी प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं. मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और 24 घंटे के भीतर सहायता पहुंचाने को कहा गया है. मौसम विभाग ने कई इलाकों में आगे भी खराब मौसम की चेतावनी जारी की है.