ब्रजरज उत्सव 2025; हेमा मालिनी बनीं यशोदा मइया, नाटक और डांस परफारमेंस ने मोह लिया दर्शकों का मन - HEMA MALINI IN BRAJRAJ UTSAV
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 1:01 PM IST
मथुरा: उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तरफ से आयोजित ब्रजरज उत्सव 2025 में, पद्मश्री हेमा मालिनी ने धौलीप्याऊ के रेलवे मैदान में 'मां यशोदा कृष्ण' नृत्य नाटक का मंचन किया. उन्होंने बालकृष्ण के जन्म, लीलाएं और ग्वालों संग प्रसंग प्रस्तुत किए. हेमा मालिनी ने अपनी परफारमेंस में मातृत्व की कोमलता और कृष्ण के नटखट बालरूप को बखूबी दर्शाया, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए. माखन चुराते कृष्ण और उन्हें डांटती यशोदा मइया का ऐसा मनभावन नजारा रहा, मानो गोकुल की गलियां आंखों के सामने आ गई हों. शास्त्रीय संगीत, भावपूर्ण गीतों और अलौकिक मंच सज्जा ने नाटक को और भी खूबसूरत बना दिया. हेमा मालिनी और साथी कलाकारों के अभिनय की लोगों ने खूब तारीफ की.
मथुरा: उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तरफ से आयोजित ब्रजरज उत्सव 2025 में, पद्मश्री हेमा मालिनी ने धौलीप्याऊ के रेलवे मैदान में 'मां यशोदा कृष्ण' नृत्य नाटक का मंचन किया. उन्होंने बालकृष्ण के जन्म, लीलाएं और ग्वालों संग प्रसंग प्रस्तुत किए. हेमा मालिनी ने अपनी परफारमेंस में मातृत्व की कोमलता और कृष्ण के नटखट बालरूप को बखूबी दर्शाया, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए. माखन चुराते कृष्ण और उन्हें डांटती यशोदा मइया का ऐसा मनभावन नजारा रहा, मानो गोकुल की गलियां आंखों के सामने आ गई हों. शास्त्रीय संगीत, भावपूर्ण गीतों और अलौकिक मंच सज्जा ने नाटक को और भी खूबसूरत बना दिया. हेमा मालिनी और साथी कलाकारों के अभिनय की लोगों ने खूब तारीफ की.