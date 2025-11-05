ETV Bharat / Videos

ब्रजरज उत्सव 2025; हेमा मालिनी बनीं यशोदा मइया, नाटक और डांस परफारमेंस ने मोह लिया दर्शकों का मन - HEMA MALINI IN BRAJRAJ UTSAV

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 1:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा: उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तरफ से आयोजित ब्रजरज उत्सव 2025 में, पद्मश्री हेमा मालिनी ने धौलीप्याऊ के रेलवे मैदान में 'मां यशोदा कृष्ण' नृत्य नाटक का मंचन किया. उन्होंने बालकृष्ण के जन्म, लीलाएं और ग्वालों संग प्रसंग प्रस्तुत किए. हेमा मालिनी ने अपनी परफारमेंस में मातृत्व की कोमलता और कृष्ण के नटखट बालरूप को बखूबी दर्शाया, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए. माखन चुराते कृष्ण और उन्हें डांटती यशोदा मइया का ऐसा मनभावन नजारा रहा, मानो गोकुल की गलियां आंखों के सामने आ गई हों. शास्त्रीय संगीत, भावपूर्ण गीतों और अलौकिक मंच सज्जा ने नाटक को और भी खूबसूरत बना दिया. हेमा मालिनी और साथी कलाकारों के अभिनय की लोगों ने खूब तारीफ की. 

मथुरा: उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तरफ से आयोजित ब्रजरज उत्सव 2025 में, पद्मश्री हेमा मालिनी ने धौलीप्याऊ के रेलवे मैदान में 'मां यशोदा कृष्ण' नृत्य नाटक का मंचन किया. उन्होंने बालकृष्ण के जन्म, लीलाएं और ग्वालों संग प्रसंग प्रस्तुत किए. हेमा मालिनी ने अपनी परफारमेंस में मातृत्व की कोमलता और कृष्ण के नटखट बालरूप को बखूबी दर्शाया, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए. माखन चुराते कृष्ण और उन्हें डांटती यशोदा मइया का ऐसा मनभावन नजारा रहा, मानो गोकुल की गलियां आंखों के सामने आ गई हों. शास्त्रीय संगीत, भावपूर्ण गीतों और अलौकिक मंच सज्जा ने नाटक को और भी खूबसूरत बना दिया. हेमा मालिनी और साथी कलाकारों के अभिनय की लोगों ने खूब तारीफ की. 

For All Latest Updates

TAGGED:

BRAJRAJ UTSAV KRISHNA BAL LEELA
BRAJRAJ UTSAV 2025
HEMA MALINI PERFORMANCE IN MATHURA
मथुरा न्यूज
HEMA MALINI IN BRAJRAJ UTSAV

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Uttar Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Photo Credit; ETV Bharat

फर्रुखाबाद में खेत में दिखाई दिया 8 फीट का अजगर, वन विभाग ने जंगल में छोड़ा

November 4, 2025 at 10:30 AM IST
मथुरा : ब्रजरज उत्सव 2025.

ब्रजरज उत्सव 2025; अर्जुन-श्रीकृष्ण संवाद से जीवंत हुआ गीता सार, कलाकारों ने बटोरीं तालियां

October 31, 2025 at 12:48 PM IST
Photo Credit; ETV Bharat

कानपुर में 51 लाख रुपए से सजा मां लक्ष्मी का भव्य दरबार, नोटों से बनाई भगवान विष्णु की क्षीरसागर आकृति, देखें VIDEO

October 23, 2025 at 3:18 PM IST
श्री धाम वृन्दावन राधाबल्लभ मंदिर में गोवर्धन पूजा.

इटावा में अन्नकूट उत्सव; ठाकुर जी का हुआ अलौकिक शृंगार, गिरिराजधरण को लगाया गया छप्पन भोग

October 22, 2025 at 8:24 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.