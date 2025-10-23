कानपुर की छोटी काशी कही जाने वाली आनंदेश्वर मंदिर में इस बार दीपावली पर भक्ति और आकर्षण का अद्भुत संगम देखने को मिला. हर साल मंदिर परिसर में स्थित महालक्ष्मी और धन कुबेर धाम को फूलों और सुंदर आकृतियों से सजाया जाता था, लेकिन इस बार मंदिर प्रशासन और पुजारियों ने मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर का श्रृंगार किया 51 लाख रुपए के नोटों से किया. इस दिव्य और अनोखी सजावट को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे. उन्होंने इसे अपने कैमरे में कैद किया. इसमें नोटों से बनी भगवान विष्णु-माता लक्ष्मी की क्षीरसागर झांकी, साथ ही कछुआ, शंख और लक्ष्मी जी के चरणों की आकृतियां बनाई गईं. मंदिर के पुजारी संजय त्रिपाठी ने बताया कि सजावट में इस्तेमाल सभी नोट भक्तों के चढ़ावे के हैं.