ग्रेटर नोएडा: इंटरनेशनल ट्रेड शो में उमड़ी भीड़, बच्चों और युवाओं में दिखा जबर्दस्त उत्साह

नोएडा: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में चल रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे दिन भारी भीड़ देखने को मिली. दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के जिलों से लोग परिवार और बच्चों के साथ ट्रेड शो देखने पहुंचे. यहां उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के उत्पादों की झलक एक ही जगह देखने को मिल रही है. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) और वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन के पवेलियन दर्शकों के खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. लोग अलग-अलग जिलों के हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन, कपड़े और स्थानीय उत्पादों की जानकारी ले रहे हैं और उनका स्वाद भी चख रहे हैं. इसके अलावा स्टार्टअप, टूरिज्म, खिलौने और टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टॉल भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. यूपी पुलिस के आधुनिक हथियारों वाले स्टॉल पर भी बच्चों और युवाओं की खास दिलचस्पी देखने को मिली. ट्रेड शो में पहुंचे लोगों ने इसे नए उत्पादों और कारोबार को समझने का अच्छा मंच बताया.