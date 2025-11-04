ETV Bharat / Videos

फर्रुखाबाद में खेत में दिखाई दिया 8 फीट का अजगर, वन विभाग ने जंगल में छोड़ा - PEOPLE SEE PYTHON IN FIELD ADANAPUR

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 10:30 AM IST

फर्रुखाबाद: जिले के कमालगंज ब्लॉक क्षेत्र के अदनापुर में सोमवार को 8 फीट लंबा अजगर खेत में आ घुसा. जिसे देख गांव में हड़कंप मच गया. इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमने लगी. इतना लम्बा अजगर देख सभी अचंभे में आ गए. इसकी सूचना वन विभाग को दी गई. अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है.

वहीं जिला वन अधिकारी राजीव कुमार ने बताया, ग्रामीणों ने खेत में भयानक अजगर देखा. जिसकी लंबाई चौंकाऊं थी. सूचना पर तुरंत वन विभाग की टीम पहुंची. अजगर का सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छुड़वा दिया गया है.

FARRUKHABAD NEWS
FARRUKHABAD PYTHON SNAKE NEWS
PYTHON IN FIELD ADANAPUR
PYTHON IN FIELD FARRUKHABAD VIDEO
PEOPLE SEE PYTHON IN FIELD ADANAPUR

