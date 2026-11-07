अयोध्या में दसवें दीपोत्सव का भव्य शुभारंभ LIVE

रामनगरी अयोध्या में दसवें दीपोत्सव का भव्य शुभारंभ श्रीराम शोभायात्रा के साथ हो रहा है. साकेत महाविद्यालय से निकली शोभायात्रा में रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित आकर्षक झांकियां शामिल है. यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम के लिए पहुंचे हुए हैं. वे यहां से दीपोत्सव की भव्य झांकियों का अवलोकन करेंगे और भगवान श्रीराम के स्वागत में रथ खींचने के कार्यक्रम में शामिल होंगे. दीपोत्सव के 10वें संस्करण में रामनगरी को 30 लाख से अधिक दीपों से रोशन कर अविस्मरणीय बनाने की तैयारी है. राम की पैड़ी समेत 56 घाटों पर आज एक साथ दीप प्रज्ज्वलित होंगे, वहीं सरयू तट पर 2,151 वेदाचार्यों और अर्चकों के मंत्रोच्चार के बीच होने वाली महाआरती उत्सव की दिव्यता को विस्तार देगी.