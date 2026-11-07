ETV Bharat / Videos

अयोध्या में दसवें दीपोत्सव का भव्य शुभारंभ LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
UP CM YOGI ADITYANATH LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 7, 2026 at 5:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगरी अयोध्या में दसवें दीपोत्सव का भव्य शुभारंभ श्रीराम शोभायात्रा के साथ हो रहा है. साकेत महाविद्यालय से निकली शोभायात्रा में रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित आकर्षक झांकियां शामिल है. यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम के लिए पहुंचे हुए हैं. वे यहां से दीपोत्सव की भव्य झांकियों का अवलोकन करेंगे और भगवान श्रीराम के स्वागत में रथ खींचने के कार्यक्रम में शामिल होंगे. दीपोत्सव के 10वें संस्करण में रामनगरी को 30 लाख से अधिक दीपों से रोशन कर अविस्मरणीय बनाने की तैयारी है. राम की पैड़ी समेत 56 घाटों पर आज एक साथ दीप प्रज्ज्वलित होंगे, वहीं सरयू तट पर 2,151 वेदाचार्यों और अर्चकों के मंत्रोच्चार के बीच होने वाली महाआरती उत्सव की दिव्यता को विस्तार देगी.

रामनगरी अयोध्या में दसवें दीपोत्सव का भव्य शुभारंभ श्रीराम शोभायात्रा के साथ हो रहा है. साकेत महाविद्यालय से निकली शोभायात्रा में रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित आकर्षक झांकियां शामिल है. यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम के लिए पहुंचे हुए हैं. वे यहां से दीपोत्सव की भव्य झांकियों का अवलोकन करेंगे और भगवान श्रीराम के स्वागत में रथ खींचने के कार्यक्रम में शामिल होंगे. दीपोत्सव के 10वें संस्करण में रामनगरी को 30 लाख से अधिक दीपों से रोशन कर अविस्मरणीय बनाने की तैयारी है. राम की पैड़ी समेत 56 घाटों पर आज एक साथ दीप प्रज्ज्वलित होंगे, वहीं सरयू तट पर 2,151 वेदाचार्यों और अर्चकों के मंत्रोच्चार के बीच होने वाली महाआरती उत्सव की दिव्यता को विस्तार देगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

UP CM YOGI ADITYANATH LIVE
SHRI AYODHYA DHAM
DEEPOTSAV 2026
YOGI ADITYANATH
योगी आदित्यनाथ LIVE

संबंधित ख़बरें

pm narendra modi meerut visit live metro namo bharat inauguration up cm yogi.

पीएम मोदी LIVE: मेरठ मेट्रो और नमो भारत को दिखाई हरी झंडी, CM योगी संग नमो भारत ट्रेन में कर रहे सफर

February 22, 2026 at 1:01 PM IST
up-budget-session-2026-live-uttar-pradesh-vidhansabha-live-cm-yogi.

यूपी बजट: योगी सरकार पेश कर रही दसवां बजट, वित्त मंत्री बोल रहे...

February 11, 2026 at 11:21 AM IST
union aam budget 2026 live updates finance minister nirmala sitharaman

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रहीं आम बजट 2026, जानिए अहम बातें

February 1, 2026 at 11:09 AM IST
president-draupadi-murmu-lucknow-visits-inaugurates-brahma-kumaris-meditation-camp

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू LIVE: ब्रह्माकुमारीज़ के ध्यान शिविर का उद्घाटन करने पहुंचीं

November 28, 2025 at 11:51 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.