यूपी बजट: योगी सरकार पेश कर रही दसवां बजट, वित्त मंत्री बोल रहे... - UP BUDGET SESSION 2026 LIVE
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 11:21 AM IST
यूपी विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आज राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बजट पेश कर रहे हैं. यह बजट योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम और दसवां बजट है. इस बजट का लगभग 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक का होने का अनुमान है. इस बजट से इस बार जनता को काफी उम्मीदे हैं. इसे चुनावी वर्ष से पहले का बजट कहा जा रहा है. इस वजह से इस बजट को इस बार बेहद अहम माना जा रहा है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट पेश कर रहे हैं. इस बजट में सरकार की बड़ी घोषणाएं कर सकती है.
