यूपी विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आज राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बजट पेश कर रहे हैं. यह बजट योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम और दसवां बजट है. इस बजट का लगभग 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक का होने का अनुमान है. इस बजट से इस बार जनता को काफी उम्मीदे हैं. इसे चुनावी वर्ष से पहले का बजट कहा जा रहा है. इस वजह से इस बजट को इस बार बेहद अहम माना जा रहा है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट पेश कर रहे हैं. इस बजट में सरकार की बड़ी घोषणाएं कर सकती है.