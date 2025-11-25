ETV Bharat / Videos

Ram Mandir Dhwajarohan: राम मंदिर में धर्म ध्वज स्थापना पर PM मोदी - RAM MANDIR DHWAJAROHAN CEREMONY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 25, 2025 at 11:16 AM IST

|

Updated : November 25, 2025 at 4:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर आज भगवा ध्वज फहराएंगे. ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त 11:58 से दोपहर 12:30 बजे तक है. 32 मिनट का यह शुभ योग भगवान श्रीराम के जन्म नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त से मेल खाता है इस वजह से इस मुहूर्त में ही पीएम ध्वजा फहराएंगे. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर परिसर में आने के बाद सर्वप्रथम सरयू में स्नान करेंगे. इसके बाद वह देव पूजा और ध्वजारोहण करेंगे. अंत में पीएम का संबोधन होगा. पीएम मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं. उनके स्वागत के लिए सड़कों के दोनों ओर कतारें लगी हैं. वहीं, चप्पे-चप्पे पर कड़ी चौकसी भी है.

 

 

पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर आज भगवा ध्वज फहराएंगे. ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त 11:58 से दोपहर 12:30 बजे तक है. 32 मिनट का यह शुभ योग भगवान श्रीराम के जन्म नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त से मेल खाता है इस वजह से इस मुहूर्त में ही पीएम ध्वजा फहराएंगे. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर परिसर में आने के बाद सर्वप्रथम सरयू में स्नान करेंगे. इसके बाद वह देव पूजा और ध्वजारोहण करेंगे. अंत में पीएम का संबोधन होगा. पीएम मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं. उनके स्वागत के लिए सड़कों के दोनों ओर कतारें लगी हैं. वहीं, चप्पे-चप्पे पर कड़ी चौकसी भी है.

 

 

Last Updated : November 25, 2025 at 4:08 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

AYODHYA RAM MANDIR
PM MODI AYODHYA
ABHIJIT MUHURAT IMPORATCE
AYODHYA RAM TEMPLE CEREMONY
RAM MANDIR DHWAJAROHAN CEREMONY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ़्रेंस

राहुल गांधी का आरोप, देशभर में वोट चोरी: हरियाणा में 25 लाख वोट फर्जी पड़े

November 5, 2025 at 12:16 PM IST
भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE

भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE

October 27, 2025 at 4:19 PM IST
93वां भारतीय वायु सेना दिवस समारोह

LIVE: हिंडन एयर बेस पर 93वां भारतीय वायु सेना दिवस समारोह

October 8, 2025 at 10:07 AM IST
पीएम मोदी ने किया दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन

पीएम मोदी ने किया नवनिर्मित दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन LIVE

September 29, 2025 at 5:41 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प. बंगाल में अभी तक 10 लाख SIR फॉर्म जमा नहीं हुए: CEO

IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट में गंभीर स्थिति में भारत, हार से बचने के लिए अंतिम दिन चाहिए 522 रन

गाजा में US सपोर्टेड एड कंपनी GHF ने ऑपरेशन किया बंद

दुबई एयर शो घटना पर HAL की सफाई, कहा- ऑपरेशन पर कोई असर नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.