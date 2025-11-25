पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर आज भगवा ध्वज फहराएंगे. ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त 11:58 से दोपहर 12:30 बजे तक है. 32 मिनट का यह शुभ योग भगवान श्रीराम के जन्म नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त से मेल खाता है इस वजह से इस मुहूर्त में ही पीएम ध्वजा फहराएंगे. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर परिसर में आने के बाद सर्वप्रथम सरयू में स्नान करेंगे. इसके बाद वह देव पूजा और ध्वजारोहण करेंगे. अंत में पीएम का संबोधन होगा. पीएम मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं. उनके स्वागत के लिए सड़कों के दोनों ओर कतारें लगी हैं. वहीं, चप्पे-चप्पे पर कड़ी चौकसी भी है.