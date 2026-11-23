उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीनों का समय बचा है. राज्य की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सोमवार को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर औपचारिक बातचीत शुरू कर दी. इस पहल के साथ ही दोनों दलों ने चुनावी बिसात बिछाने की दिशा में अपना पहला बड़ा और ठोस कदम बढ़ा दिया है. नई दिल्ली स्थित वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के आवास (17, तीन मूर्ति मार्ग) पर दोनों दलों के शीर्ष नेताओं का जमावड़ा लगा. आधे घंटे से अधिक समय तक चली इस महत्वपूर्ण बैठक में आगामी चुनावों के लिए सीट बंटवारे के संभावित फॉर्मूले और साझा चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाने पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ. बैठक में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और सांसद इमरान मसूद ने किया. दूसरी ओर, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल, लोकसभा सांसद राजीव राय और इकरा चौधरी ने बैठक में हिस्सा लिया.