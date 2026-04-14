उत्तर प्रदेश के नोएडा में वेतनवृद्धि और अन्य मांगों को लेकर श्रमिकों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है. योगी सरकार के वेतन बढ़ाने के बाद भी मंगलवार को नोएडा में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. श्रमिक प्रतिनिधि लगातार सड़कों पर तांडव मचा रहे हैं. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन और हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में प्रेस वार्ता की. मुख्य सचिव दीपक कुमार और अन्य अधिकारियों ने साफ किया कि श्रमिकों को गुमराह किया जा रहा है. नोएडा में हुए श्रमिकों के प्रदर्शन के बाद गाजियाबाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. सोमवार देर रात से ही गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऐसे तमाम इलाकों में पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई थी, जहां पर बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां है और श्रमिक काम करते हैं. इसके साथ ही गाजियाबाद के ऐसे तमाम क्षेत्र जो कि नोएडा से सटे हुए हैं वहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और विशेष रूप से निगरानी की जा रही है. फिलहाल, गाजियाबाद में स्थिति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है अभी तक कहीं पर भी किसी प्रकार के श्रमिकों के प्रदर्शन की खबर नहीं है.