LIVE : छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का भव्य शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और सीएम साय मौजूद

रायपुर: छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर राजधानी नवा रायपुर अटल नगर में तीन दिवसीय राज्योत्सव 2026 का भव्य आयोजन हुआ है. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर के मेला ग्राउंड में मुख्य समारोह हो रहा है. इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं. इस वर्ष राज्योत्सव की थीम ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ रखी गई है. तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, विकास और उपलब्धियों की झलक देखने को मिलेगी. देखिए राज्योत्सव 2026 के शुभारंभ समारोह का सीधा प्रसारण.