ETV Bharat / Videos

LIVE : छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का भव्य शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और सीएम साय मौजूद

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 1, 2026 at 6:36 PM IST

|

Updated : November 1, 2026 at 8:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर राजधानी नवा रायपुर अटल नगर में तीन दिवसीय राज्योत्सव 2026 का भव्य आयोजन हुआ है. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर के मेला ग्राउंड में मुख्य समारोह हो रहा है.  इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं. इस वर्ष राज्योत्सव की थीम ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ रखी गई है. तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, विकास और उपलब्धियों की झलक देखने को मिलेगी. देखिए राज्योत्सव 2026 के शुभारंभ समारोह का सीधा प्रसारण.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर राजधानी नवा रायपुर अटल नगर में तीन दिवसीय राज्योत्सव 2026 का भव्य आयोजन हुआ है. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर के मेला ग्राउंड में मुख्य समारोह हो रहा है.  इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं. इस वर्ष राज्योत्सव की थीम ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ रखी गई है. तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, विकास और उपलब्धियों की झलक देखने को मिलेगी. देखिए राज्योत्सव 2026 के शुभारंभ समारोह का सीधा प्रसारण.

Last Updated : November 1, 2026 at 8:09 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATTISGARH FOUNDATION DAY 2026
UNION MINISTER MANSUKH MANDAVIYA
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव
छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस

संबंधित ख़बरें

CONGRESS PRESS CONFERENCE

झीरम मामले में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE

September 19, 2026 at 3:09 PM IST
CONGRESS PRESS CONFERENCE

झीरम मामले में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE

September 19, 2026 at 2:52 PM IST
CM VISHNUDEO SAI

विश्वकर्मा जयंती पर श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय LIVE

September 17, 2026 at 1:09 PM IST
INDEPENDENCE DAY 2026 CHHATTISGARH

स्वतंत्रता दिवस 2026 LIVE: छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में फहरा रहे तिरंगा

August 15, 2026 at 8:58 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.