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LIVE: नक्सलवाद को लेकर केंद्रीय अमित शाह का संसद में संबोधन - UNION MINISTER AMIT SHAH

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 30, 2026 at 6:08 PM IST

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन को संबोधित कर रहे हैं. वो देश में नक्सलवाद को लेकर अपना संबोधन दे रहे हैं. गौरतलब है कि देश से नक्सलवाद के सफाये का टारगेट 31 मार्च है. इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं. कितनी सफलता मिली है. नक्सलियों की वर्तमान हालत क्या है. अब कितने राज्यों में वो बचे हैं. कहां वो मजबूत हैं, कहां वो पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं. इन तमाम चीजों की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन को दे रहे हैं. बता दें कि झारखंड में भी काफी हद तक नक्सलियों का खात्मा हो चुका है. 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन को संबोधित कर रहे हैं. वो देश में नक्सलवाद को लेकर अपना संबोधन दे रहे हैं. गौरतलब है कि देश से नक्सलवाद के सफाये का टारगेट 31 मार्च है. इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं. कितनी सफलता मिली है. नक्सलियों की वर्तमान हालत क्या है. अब कितने राज्यों में वो बचे हैं. कहां वो मजबूत हैं, कहां वो पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं. इन तमाम चीजों की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन को दे रहे हैं. बता दें कि झारखंड में भी काफी हद तक नक्सलियों का खात्मा हो चुका है. 

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