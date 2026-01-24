केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला, कांग्रेस और सपा पर यूपी को 'बीमारू' राज्य बनाने का आरोप - SHAH TARGETS CONG AND SP
Published : January 24, 2026 at 9:26 PM IST
उत्तर प्रदेश के 76वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने इन दोनों पार्टियों पर प्रदेश को बीमारू बनाये रखने का आरोप लगाया. साथ ही, उन्होंने विपक्ष पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया.
उन्होंने यूपी को विकसित भारत का इंजन करार दिया और प्रदेश के वोटरों से जातिवाद से ऊपर उठकर बीजेपी को वोट देने की अपील की.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी दिवस को पूरे राज्य में एक बड़े जन उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, जिसमें संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और विकास की यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा.
