ETV Bharat / Videos

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला, कांग्रेस और सपा पर यूपी को 'बीमारू' राज्य बनाने का आरोप - SHAH TARGETS CONG AND SP

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 24, 2026 at 9:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तर प्रदेश के 76वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने इन दोनों पार्टियों पर प्रदेश को बीमारू बनाये रखने का आरोप लगाया. साथ ही, उन्होंने विपक्ष पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया.  

उन्होंने यूपी को विकसित भारत का इंजन करार दिया और प्रदेश के वोटरों से जातिवाद से ऊपर उठकर बीजेपी को वोट देने की अपील की. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी दिवस को पूरे राज्य में एक बड़े जन उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, जिसमें संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और विकास की यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा. 

उत्तर प्रदेश के 76वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने इन दोनों पार्टियों पर प्रदेश को बीमारू बनाये रखने का आरोप लगाया. साथ ही, उन्होंने विपक्ष पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया.  

उन्होंने यूपी को विकसित भारत का इंजन करार दिया और प्रदेश के वोटरों से जातिवाद से ऊपर उठकर बीजेपी को वोट देने की अपील की. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी दिवस को पूरे राज्य में एक बड़े जन उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, जिसमें संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और विकास की यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा. 

For All Latest Updates

TAGGED:

SHAH TARGETS CONG AND SP
अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला
कांग्रेस और सपा पर शाह का निशाना
यूपी को बीमारू राज्य बनाने का आरोप
SHAH TARGETS CONG AND SP

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Blast on railway tracks in Punjab's Fatehgarh Sahib

पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में रेलवे ट्रैक पर धमाका, मालवाहक ट्रेन का ड्राइवर जख्मी, एजेंसियों ने शुरू की जांच

January 24, 2026 at 9:36 PM IST
राहुल गांधी को गिरिराज सिंह की चुनौती

'डेड इकोनॉमी' पर वाक युद्ध, राहुल गांधी को गिरिराज सिंह की चुनौती

January 23, 2026 at 11:11 PM IST
'कार्टून नेस्ट'... जो घर कुछ अलग है

'कार्टून नेस्ट'... जो घर कुछ अलग है, हर दीवार और हर कोने में अलग-अलग किरदार

January 23, 2026 at 10:56 PM IST
Unique world of cats

बिल्लियों का अनोखा संसार: मैसूर में खुला भारत का पहला कैट एम्यूजमेंट पार्क और म्यूजियम

January 23, 2026 at 10:55 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.