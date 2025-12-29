केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के लोगों से राज्य को घुसपैठियों से मुक्त कराने का वादा किया है. इसके लिए उन्होंने असम के लोगों से एक बार फिर राज्य में बीजेपी की सरकार बनवाने की अपील की है. अमित शाह ने घुसपैठियों को असम की संस्कृति और पहचान के लिए खतरा बताया और कांग्रेस पर घुसपैठियों का साथ देने का आरोप लगाया. शाह ने भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई को याद किया और कहा कि उनकी वजह से आज पूरा नॉर्थ-ईस्ट भारत के साथ है. असम विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक चुनाव की तारीखों का एलान नहीं हुआ है.. लेकिन बीजेपी ने लोगों का मूड अपने पक्ष में करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.