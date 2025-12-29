असम के लोगों से अमित शाह का वादा, राज्य को घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे - SHAH VOWS INFILTRATORS FREE ASSAM
Published : December 29, 2025 at 7:34 PM IST|
Updated : December 29, 2025 at 7:40 PM IST
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के लोगों से राज्य को घुसपैठियों से मुक्त कराने का वादा किया है. इसके लिए उन्होंने असम के लोगों से एक बार फिर राज्य में बीजेपी की सरकार बनवाने की अपील की है. अमित शाह ने घुसपैठियों को असम की संस्कृति और पहचान के लिए खतरा बताया और कांग्रेस पर घुसपैठियों का साथ देने का आरोप लगाया. शाह ने भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई को याद किया और कहा कि उनकी वजह से आज पूरा नॉर्थ-ईस्ट भारत के साथ है. असम विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक चुनाव की तारीखों का एलान नहीं हुआ है.. लेकिन बीजेपी ने लोगों का मूड अपने पक्ष में करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.
