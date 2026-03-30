नई दिल्ली : नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में अपना पक्ष रख रहे हैं. दरअसल सरकार द्वारा दिए गए समय का कल अंतिम दिन है. दरअसल, संसद का सत्र चल रहा है. लोकसभा में नियम 193 के तहत यह अहम चर्चा हो रही है. यहां यह बाताना भी जरूरी है कि एक साल पहले ही अमित शाह ने इसकी घोषणा की थी. विगत कुछ वर्षों में लगातार नक्सलियों पर करारा प्रहार किया गया है. यही नहीं कई नक्सली मुठभेड़ में मारे भी गए है. ऐसे में आज अमित शाह देश को पूरी जानकारी दे रहे हैं.