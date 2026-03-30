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गृह मंत्री अमित शाह संसद में नक्सलवाद पर रख रहे हैं अपनी बात - HOME MINISTER AMIT SHAH

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अमित शाह (ETV Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 30, 2026 at 6:12 PM IST

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Updated : March 30, 2026 at 7:34 PM IST

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नई दिल्ली : नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में अपना पक्ष रख रहे हैं. दरअसल सरकार द्वारा दिए गए समय का कल अंतिम दिन है. दरअसल, संसद का सत्र चल रहा है. लोकसभा में नियम 193 के तहत यह अहम चर्चा हो रही है. यहां यह बाताना भी जरूरी है कि एक साल पहले ही अमित शाह ने इसकी घोषणा की थी. विगत कुछ वर्षों में लगातार नक्सलियों पर करारा प्रहार किया गया है. यही नहीं कई नक्सली मुठभेड़ में मारे भी गए है. ऐसे में आज अमित शाह देश को पूरी जानकारी दे रहे हैं.

नई दिल्ली : नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में अपना पक्ष रख रहे हैं. दरअसल सरकार द्वारा दिए गए समय का कल अंतिम दिन है. दरअसल, संसद का सत्र चल रहा है. लोकसभा में नियम 193 के तहत यह अहम चर्चा हो रही है. यहां यह बाताना भी जरूरी है कि एक साल पहले ही अमित शाह ने इसकी घोषणा की थी. विगत कुछ वर्षों में लगातार नक्सलियों पर करारा प्रहार किया गया है. यही नहीं कई नक्सली मुठभेड़ में मारे भी गए है. ऐसे में आज अमित शाह देश को पूरी जानकारी दे रहे हैं.

Last Updated : March 30, 2026 at 7:34 PM IST

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