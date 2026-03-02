केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मथुरापुर रैली में सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी ने सूबे को घुसपैठियों का स्वर्ग बना दिया है. उन्होंने कहा कि केवल बीजेपी ही बंगाल की सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित कर सकती है. साथ ही ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता दीदी को इन दिनों मंदिर बनाने की याद आ रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति ने बंगाल के विकास पर बुरा असर डाला है. तो बंगाल में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर है.