पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद को लेकर सख्त संदेश दिया है. बंदरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों के 35 साल के संघर्ष के बाद कश्मीर घाटी स्थानीय आतंकियों से मुक्त हो गई है. उन्होंने 1990 के दशक की घाटी की याद दिलाई, जब वहां आतंकवाद चरम पर था. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा-370 समाप्त होने के बाद अलगाववाद की भावना खत्म हुई है. नॉर्थ-ईस्ट के विकास को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर और दिल्ली के बीच न केवल भौगोलिक दूरी, बल्कि ‘दिलों की दूरी’ को भी कम किया है.

ईटानगर में सियांग परियोजना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि सरकार यहां की परंपराओं, संस्कृति और धर्म से समझौता किए बिना आगे बढ़ेगी. गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया. भारत में किसी भी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है. प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास बंदरदेवा में आयोजित एक समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया. ये पुलिस बल की विशिष्ट सेवा, पेशेवर उत्कृष्टता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रति समर्पण को पहचानता है.