बस्तर में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह LIVE - AMIT SHAH BASTAR
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 18, 2026 at 1:36 PM IST|
Updated : May 18, 2026 at 1:43 PM IST
जगदलपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के नेतानार में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ कर रहे हैं. बस्तर से नक्सलवाद समाप्त होने के बाद पहली बार अमित शाह पहली बार बस्तर पहुंचे. शाह ने कहा कि बस्तर के ज्यादातर कैंपों को जन सुविधा केंद्र में बदला जाएगा. जिससे बस्तर के लोगों को बहुमुखी विकास होगा. अमित शाह ने कहा कि जनसुविधा केंद्रों के जरिए कई गतिविधियां शुरू की जाएगी. हर गांव में डेरी भी लगेगी. हर आदिवासी महिलाओं को दो पशुधन दिया जाएगा. इससे पहले शाह ने रायपुर में 112 की 400 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई. 33 मोबाइल फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन किया.
जगदलपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के नेतानार में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ कर रहे हैं. बस्तर से नक्सलवाद समाप्त होने के बाद पहली बार अमित शाह पहली बार बस्तर पहुंचे. शाह ने कहा कि बस्तर के ज्यादातर कैंपों को जन सुविधा केंद्र में बदला जाएगा. जिससे बस्तर के लोगों को बहुमुखी विकास होगा. अमित शाह ने कहा कि जनसुविधा केंद्रों के जरिए कई गतिविधियां शुरू की जाएगी. हर गांव में डेरी भी लगेगी. हर आदिवासी महिलाओं को दो पशुधन दिया जाएगा. इससे पहले शाह ने रायपुर में 112 की 400 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई. 33 मोबाइल फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन किया.