रायपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में डायल 112 के 400 नए वाहनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं. इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम और पूरी कैबिनेट मौजूद है. नेक्स्ट जेन सीजी डायल-112 सेवा के माध्यम से अब छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में जरूरतमंद लोगों को आपात परिस्थितियों में त्वरित, सुरक्षित और प्रभावी सहायता उपलब्ध होगी. सीएम साय ने बताया कि प्रदेशभर में डायल 112 की नई गाड़ियों से सड़क दुर्घटना, मेडिकल इमरजेंसी, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सहित विभिन्न संकटपूर्ण परिस्थितियों में राहत व्यवस्था और ज्यादा सशक्त होगी. । यह पहल सुरक्षित, संवेदनशील और सशक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.