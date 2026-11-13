संगठित अपराध और ड्रग्स तस्करी बर्दाश्त नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को संगठित अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों की सप्लाई और दूसरी गैर-कानूनी गतिविधियों पर अपनी कार्रवाई को और मजबूत करने का निर्देश दिया. दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में करीब चार घंटे तक चली हाई-लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में अमित शाह ने इन चुनौतियों का असरदार जवाब देने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने को कहा. उन्होंने दिल्ली-NCR के आसपास के इलाकों में चल रहे क्रिमिनल नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक समन्वित रणनीति बनाने पर जोर दिया ताकि अपधराधियों को अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का फायदा उठाने से रोका जा सके. प्रस्तावित कोऑर्डिनेशन सिस्टम से इंटेलिजेंस-शेयरिंग मजबूत होने, ऑपरेशनल रिस्पॉन्स बेहतर होने और इंटर-स्टेट या इंटर-सिटी मौजूदगी वाले क्रिमिनल नेटवर्क के खिलाफ जॉइंट एक्शन में मदद मिलने की उम्मीद है. मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर टीएस संधू, यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और दूसरे सीनियर अधिकारी शामिल हुए. मीटिंग में NCR में लॉ एंड ऑर्डर की मौजूदा स्थिति, सुरक्षा इंतजाम और एजेंसियों को बेहतर बनाने के लिए जरूरी उपायों की समीक्षा की गई.

छठ पूजा नजदीक आने पर गृह मंत्री ने पूरी दिल्ली में सुरक्षा और भीड़ मैनेजमेंट के इंतजाम का भी जायजा लिया. इस त्योहार को मनाने के लिए लाखों श्रद्धालुओं के राष्ट्रीय राजधानी में 1,400 से ज़्यादा घाटों पर आने की उम्मीद है. ऐसे में बड़े पैमाने पर पुलिस तैनाती, क्राउड मैनेजमेंट और कानून-व्यवस्था बनाए रखना दिल्ली पुलिस के लिए जरूरी हो गया है.