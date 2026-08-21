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केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, लद्दाख में होगी जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच - HC BENCH IN LADAKH

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केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2026 at 1:15 PM IST

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच लद्दाख में स्थापित करने का फैसला किया है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ये जानकारी दी है. उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने का फैसला लिया है. इससे लद्दाख के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच काफी बेहतर होगी, क्योंकि उन्हें कानूनी सेवाएं हासिल करने में लगने वाला समय घट जाएगा. सरकार का ये फैसला लद्दाख के लिए काफी मायने रखता है. अब तक लद्दाख के लोगों का अगर कोई मामला हाई कोर्ट जाता था या उन्हें हाई कोर्ट में अपील करनी होती थी तो उसके लिए जम्मू-कश्मीर जाना पड़ता था. लेकिन अब हाई कोर्ट की एक बेंच लद्दाख में भी होगी, इसलिए अब वहां के लोगों को इंसाफ के लिए जम्मू-कश्मीर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच लद्दाख में स्थापित करने का फैसला किया है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ये जानकारी दी है. उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने का फैसला लिया है. इससे लद्दाख के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच काफी बेहतर होगी, क्योंकि उन्हें कानूनी सेवाएं हासिल करने में लगने वाला समय घट जाएगा. सरकार का ये फैसला लद्दाख के लिए काफी मायने रखता है. अब तक लद्दाख के लोगों का अगर कोई मामला हाई कोर्ट जाता था या उन्हें हाई कोर्ट में अपील करनी होती थी तो उसके लिए जम्मू-कश्मीर जाना पड़ता था. लेकिन अब हाई कोर्ट की एक बेंच लद्दाख में भी होगी, इसलिए अब वहां के लोगों को इंसाफ के लिए जम्मू-कश्मीर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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