प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में परिसीमन विधेयक को मंजूरी दी गई, जिसमें संसदीय सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव है. यह मंजूरी संसद के विशेष सत्र के बुलाए जाने से कुछ दिन पहले मिली है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. इसके साथ ही परिसीमन से जुड़े नये महिला आरक्षण विधेयक को संभवत: मंजूरी दे दी गई और इसे अगले सप्ताह से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में पेश किए जाने की संभावना है. सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी (BJP) एक 'व्हिप' जारी करेगी, जिसमें उसके सभी सांसदों को आगामी बैठकों के दौरान लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में मौजूद रहने का निर्देश दिया जाएगा. सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी के लिए पेश किया गया. माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल ने कुछ संशोधनों के साथ इसे मंजूरी दे दी. इन संशोधनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिसीमन के बाद लोकसभा में किसी भी राज्य की हिस्सेदारी अन्य राज्यों की तुलना में कम न हो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की यह बैठक दोपहर एक बजे सेवा तीर्थ में बुलाई गई थी, जिसमें इस विधेयक पर चर्चा की गई.