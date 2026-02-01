केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश कियां. निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में लगातार अपना 9वां बजट भाषण संसद में पेश किया. बजट में वित्त मंत्री ने तीन कर्तव्य बताएं, जिन्हें नीति और विकास का मूल मंत्र माना जा रहा है. हमारा पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर, उतार-चढ़ाव वाले वैश्विक बाजार में पुनर्प्राप्ति की क्षमता को बढ़ाकर आर्थिक विकास को बढ़ाना और उसे जारी रखना है. हमारा दूसरा कर्तव्य लोगों की उम्मीदों को पूरी कर और उनकी क्षमता को बढ़ाकर उन्हें भारत की समृद्धि के सफर का मजबूत साझेदार बनाना है. तीसरा कर्तव्य सबका का साथ, सबका विकास के विजन के अनुरूप सभी परिवारों, समुदायों, क्षेत्रों और सेक्टरों को संसाधनों तक पहुंच को सुनिश्चित करना है.