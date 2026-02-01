ETV Bharat / Videos

Union Budget 2026: बजट के 3 मुख्य कर्तव्य और विजन

बजट के 3 मुख्य कर्तव्य और विजन

Published : February 1, 2026 at 1:25 PM IST

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश कियां. निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में लगातार अपना 9वां बजट भाषण संसद में पेश किया. बजट में वित्त मंत्री ने तीन कर्तव्य बताएं, जिन्हें नीति और विकास का मूल मंत्र माना जा रहा है. हमारा पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर, उतार-चढ़ाव वाले वैश्विक बाजार में पुनर्प्राप्ति की क्षमता को बढ़ाकर आर्थिक विकास को बढ़ाना और उसे जारी रखना है. हमारा दूसरा कर्तव्य लोगों की उम्मीदों को पूरी कर और उनकी क्षमता को बढ़ाकर उन्हें भारत की समृद्धि के सफर का मजबूत साझेदार बनाना है. तीसरा कर्तव्य सबका का साथ, सबका विकास के विजन के अनुरूप सभी परिवारों, समुदायों, क्षेत्रों और सेक्टरों को संसाधनों तक पहुंच को सुनिश्चित करना है.  

UNION BUDGET 2026
THE 3 MAIN DUTIES
VISION OF THE BUDGET
BUDGET SESSION 2026
UNION BUDGET 2026

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

