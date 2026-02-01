केंद्रीय बजट 2026 LIVE: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही आम बजट - UNION BUDGET 2026 LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 1, 2026 at 11:00 AM IST
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही है. भारत के इतिहास में पहली बार इस बार बजट रविवार को पेश किया जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार नौवां बजट है. आम लोगों को इस साल के बजट से काफी उम्मीदें है. वहीं अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि इस साल का बजट रक्षा, बुनियादी ढांचे, पूंजीगत व्यय, बिजली और किफायती आवास पर केंद्रित होगा, जबकि सामाजिक कल्याण प्राथमिकताओं और वित्तीय विवेक के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखा जाएगा. सरकार ने राजकोषीय घाटे को कोविड-प्रेरित चरम 9.2 प्रतिशत से घटाकर वित्त वर्ष 26 में अनुमानित 4.4 प्रतिशत कर दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि 'वित्तीय ईमानदारी' के इस रास्ते को काफी हद तक बनाए रखा जाएगा. कुल मिलाकर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बजट में विकास को बनाए रखने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाने की संभावना है, जबकि वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के अभूतपूर्व चरण से उत्पन्न होने वाली निकट-अवधि की चुनौतियों का समाधान किया जाएगा.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही है. भारत के इतिहास में पहली बार इस बार बजट रविवार को पेश किया जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार नौवां बजट है. आम लोगों को इस साल के बजट से काफी उम्मीदें है. वहीं अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि इस साल का बजट रक्षा, बुनियादी ढांचे, पूंजीगत व्यय, बिजली और किफायती आवास पर केंद्रित होगा, जबकि सामाजिक कल्याण प्राथमिकताओं और वित्तीय विवेक के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखा जाएगा. सरकार ने राजकोषीय घाटे को कोविड-प्रेरित चरम 9.2 प्रतिशत से घटाकर वित्त वर्ष 26 में अनुमानित 4.4 प्रतिशत कर दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि 'वित्तीय ईमानदारी' के इस रास्ते को काफी हद तक बनाए रखा जाएगा. कुल मिलाकर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बजट में विकास को बनाए रखने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाने की संभावना है, जबकि वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के अभूतपूर्व चरण से उत्पन्न होने वाली निकट-अवधि की चुनौतियों का समाधान किया जाएगा.