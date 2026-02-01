Union Budget 2026 Live: आम बजट पेश कर रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण - BUDGET 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 11:01 AM IST|
Updated : February 1, 2026 at 12:29 PM IST
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट (Union Budget 2026) पेश कर रही हैं. निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में लगातार अपना 9वां बजट भाषण संसद में पेश कर रही हैं. यह आम बजट आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की आर्थिक नीतियों की दिशा तय करेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 को मंजूरी देगी. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को भी इस आम बजट से बहुत सी उम्मीदें है. राज्य को उम्मीद है कि देश के आम बजट में हिमाचल प्रदेश के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा. सबकी नजरें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए जा रहे आम बजट पर टिकी हुई हैं.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट (Union Budget 2026) पेश कर रही हैं. निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में लगातार अपना 9वां बजट भाषण संसद में पेश कर रही हैं. यह आम बजट आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की आर्थिक नीतियों की दिशा तय करेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 को मंजूरी देगी. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को भी इस आम बजट से बहुत सी उम्मीदें है. राज्य को उम्मीद है कि देश के आम बजट में हिमाचल प्रदेश के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा. सबकी नजरें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए जा रहे आम बजट पर टिकी हुई हैं.