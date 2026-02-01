ETV Bharat / Videos

Union Budget 2026 Live: आम बजट पेश कर रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण - BUDGET 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
केंद्रीय बजट 2026 (ETV Bharat GFX)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 11:01 AM IST

|

Updated : February 1, 2026 at 12:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट (Union Budget 2026) पेश कर रही हैं. निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में लगातार अपना 9वां बजट भाषण संसद में पेश कर रही हैं. यह आम बजट आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की आर्थिक नीतियों की दिशा तय करेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 को मंजूरी देगी. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को भी इस आम बजट से बहुत सी उम्मीदें है. राज्य को उम्मीद है कि देश के आम बजट में हिमाचल प्रदेश के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा. सबकी नजरें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए जा रहे आम बजट पर टिकी हुई हैं.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट (Union Budget 2026) पेश कर रही हैं. निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में लगातार अपना 9वां बजट भाषण संसद में पेश कर रही हैं. यह आम बजट आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की आर्थिक नीतियों की दिशा तय करेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 को मंजूरी देगी. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को भी इस आम बजट से बहुत सी उम्मीदें है. राज्य को उम्मीद है कि देश के आम बजट में हिमाचल प्रदेश के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा. सबकी नजरें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए जा रहे आम बजट पर टिकी हुई हैं.

Last Updated : February 1, 2026 at 12:29 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

UNION BUDGET 2026
NIRMALA SITHARAMAN
आम बजट 2026
केंद्रीय बजट 2026
BUDGET 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Himachal Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Republic Day 2026

Republic Day 2026: भारत मना रहा 77वां गणतंत्र दिवस, कर्तव्य पथ पर भारत की आन-बान-शान का प्रदर्शन

January 26, 2026 at 9:47 AM IST
Himachal Congress Govt Celebration

Live: कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे, मंडी में जन संकल्प रैली

December 11, 2025 at 11:41 AM IST
रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025

LIVE: रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 कार्यक्रम, इन क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ हस्तियों को सम्मान

November 16, 2025 at 6:50 PM IST
Ramlala Surya Tilak

Live: अयोध्या में रामलला जन्मोत्सव पर सूर्य तिलक

April 6, 2025 at 11:52 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.