Union Budget 2026: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 - UNION BUDGET 2026

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 5:53 PM IST

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश कर रही हैं. निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में लगातार अपना 9वां बजट भाषण संसद में पेश कर रही हैं. यह आम बजट आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की आर्थिक नीतियों की दिशा तय करेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 को मंजूरी देगी. उन्होंने  इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का ऐलान किया,  सीतारमण ने कहा, 'हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करेंगे और टेक्नोलॉजी और स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री-लेड रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स पर भी फोकस करेंगे.'

INDIA SEMICONDUCTOR MISSION
UNION BUDGET 2026
FINANCE MINISTER NIRMALA SITHARAMAN
UNION BUDGET 2026

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

