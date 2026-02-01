ETV Bharat / Videos

आज 9वां बजट पेश कर रही हैं निर्मला सीतारमण - UNION BUDGET 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (ETV Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 1, 2026 at 11:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Union Budget 2026 LIVE Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना 9वां व मोदी सरकार का 15वां बजट पेश कर रही हैं. मोदी सरकार के पूर्ण बजट में 2026-27 वित्तीय वर्ष की वित्तीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. यह बजट ‘विकसित भारत 2047’ विजन पर केंद्रित है, जिसमें रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण विकास, मैन्युफैक्चरिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है. इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके लगातार नौवें केंद्रीय बजट पेश करने से पहले पारंपरिक 'दही-चीनी' खिलाई. इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी संसद पहुंचे.

Union Budget 2026 LIVE Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना 9वां व मोदी सरकार का 15वां बजट पेश कर रही हैं. मोदी सरकार के पूर्ण बजट में 2026-27 वित्तीय वर्ष की वित्तीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. यह बजट ‘विकसित भारत 2047’ विजन पर केंद्रित है, जिसमें रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण विकास, मैन्युफैक्चरिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है. इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके लगातार नौवें केंद्रीय बजट पेश करने से पहले पारंपरिक 'दही-चीनी' खिलाई. इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी संसद पहुंचे.

For All Latest Updates

TAGGED:

BUDGET 2026
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
NIRMALA SITHARAMAN
विकसित भारत 2047
UNION BUDGET 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bihar Team

...view details

संबंधित ख़बरें

PATNA GANDHI MAIDAN LIVE

Republic Day LIVE: आज 77वां गणतंत्र दिवस, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खां ने फहराया झंडा

January 26, 2026 at 9:09 AM IST
SAMRIDDHI YATRA

नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, बेतिया में हुआ शुभारंभ

January 16, 2026 at 12:46 PM IST
NITISH KUMAR SHAPATH GRAHAN

Bihar CM Nitish Kumar Oath Ceremony LIVE: 'मैं नीतीश कुमार'… 10वीं बार बिहार के बनें CM, तमाम दिग्गज हैं मौजूद

November 20, 2025 at 11:11 AM IST
रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 LIVE: सर्वश्रेष्ठ हस्तियों को सम्मान

November 16, 2025 at 6:52 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.