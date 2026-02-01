आज 9वां बजट पेश कर रही हैं निर्मला सीतारमण - UNION BUDGET 2026
Published : February 1, 2026 at 11:05 AM IST
Union Budget 2026 LIVE Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना 9वां व मोदी सरकार का 15वां बजट पेश कर रही हैं. मोदी सरकार के पूर्ण बजट में 2026-27 वित्तीय वर्ष की वित्तीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. यह बजट ‘विकसित भारत 2047’ विजन पर केंद्रित है, जिसमें रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण विकास, मैन्युफैक्चरिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है. इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके लगातार नौवें केंद्रीय बजट पेश करने से पहले पारंपरिक 'दही-चीनी' खिलाई. इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी संसद पहुंचे.
