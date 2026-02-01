रांची: आज लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नौवां आम बजट पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली भारतीय महिला वित्त मंत्री हैं, जो लगातार नौवां बजट पेश कर रही हैं. वहीं, भारत के इतिहास में पहली बार रविवार को बजट पेश किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज शेयर मार्केट भी खुला है. हालांकि आज सुबह शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला है. सब की निगाहें वित्त मंत्री के आम बजट पर टिकी हुई हैं. लोगों को मानना है कि आम बजट में महिलाएं, रोजगार, सीनियर सिटीजन्स, किसान, मिडिल क्लास के लिए कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है. केंद्र सरकार के बजट पर झारखंड की भी निगाहें टिकी हुई है. झारखंड सरकार का मानना है कि इस बजट में कोल कंपनियों पर बकाया एक लाख 36 हजार करोड़ मुहैया कराने के लिए प्रावधान किया जाएगा. साथ ही जीएसटी दर में बदलाव की उम्मीद है.