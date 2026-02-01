ETV Bharat / Videos

BUDGET 2026 Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रहीं आम बजट - BUDGET SESSION 2026

thumbnail
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 1, 2026 at 11:15 AM IST

Updated : February 1, 2026 at 12:39 PM IST

रांची: आज लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नौवां आम बजट पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली भारतीय महिला वित्त मंत्री हैं, जो लगातार नौवां बजट पेश कर रही हैं. वहीं, भारत के इतिहास में पहली बार रविवार को बजट पेश किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज शेयर मार्केट भी खुला है. हालांकि आज सुबह शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला है. सब की निगाहें वित्त मंत्री के आम बजट पर टिकी हुई हैं. लोगों को मानना है कि आम बजट में महिलाएं, रोजगार, सीनियर सिटीजन्स, किसान, मिडिल क्लास के लिए कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है. केंद्र सरकार के बजट पर झारखंड की भी निगाहें टिकी हुई है. झारखंड सरकार का मानना है कि इस बजट में कोल कंपनियों पर बकाया एक लाख 36 हजार करोड़ मुहैया कराने के लिए प्रावधान किया जाएगा. साथ ही जीएसटी दर में बदलाव की उम्मीद है.

Last Updated : February 1, 2026 at 12:39 PM IST

BUDGET 2026
FINANCE MINISTER NIRMALA SITHARAMAN
NIRMALA SITHARAMAN
बजट 2026
BUDGET SESSION 2026

ETV Bharat Jharkhand Team

