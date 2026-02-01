केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश कर रही हैं. निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में लगातार अपना 9वां बजट भाषण संसद में पेश कर रही हैं. यह आम बजट आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की आर्थिक नीतियों की दिशा तय करेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 को मंजूरी देगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ पैसेंजर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे.जो मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच बनेंगे