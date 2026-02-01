वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रहीं आम बजट 2026, जानिए अहम बातें - BUDGET 2026 LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 11:09 AM IST|
Updated : February 1, 2026 at 12:28 PM IST
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. यह उनका लगातार नौवां बजट है. मोदी सरकार का यह 15वां बजट है. ट्रंप टैरिफ समेत कई चुनौतियों के दौर में यह आम बजट काफी अहम माना जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि इस बजट के जरिए सरकार देश की जनता को बड़ी राहत देने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार को भी मजबूती प्रदान करेगी. आज के बजट पर देश के हर वर्ग की निगाह है. वित्त मंत्री मेडिकल समेत कई क्षेत्रों के लिए अहम घोषणाएं कर रही हैं. बजट पर उनका अभिभाषण जारी है.
