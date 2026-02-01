ETV Bharat / Videos

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रहीं आम बजट 2026, जानिए अहम बातें

आम बजट LIVE. (etv bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 11:09 AM IST

Updated : February 1, 2026 at 12:28 PM IST

Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. यह उनका लगातार नौवां बजट है. मोदी सरकार का यह 15वां बजट है. ट्रंप टैरिफ समेत कई चुनौतियों के दौर में यह आम बजट काफी अहम माना जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि इस बजट के जरिए सरकार देश की जनता को बड़ी राहत देने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार को भी मजबूती प्रदान करेगी. आज के बजट पर देश के हर वर्ग की निगाह है. वित्त मंत्री मेडिकल समेत कई क्षेत्रों के लिए अहम घोषणाएं कर रही हैं. बजट पर उनका अभिभाषण जारी है.

