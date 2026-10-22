होर्मुज में 21 भारतीय नाविकों वाले तेल टैंकर पर अज्ञात हमला, सभी सुरक्षित

हॉर्मुज स्ट्रेट में कुवैत के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर हमला हुआ है. उस पर 21 भारतीय नाविक सवार थे. राहत की बात ये है कि टैंकर पर सवार सभी 21 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं. केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी जानकारी दी. मंत्री ने कहा कि मंत्रालय लगातार हालात पर नजर रख रहे हैं और अपने नाविकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चत करने के लिए शिप मैनेजमेंट कंपनी के साथ संपर्क में हैं. यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने भी ओमान के बुखा से 11 नॉटिकल मील पश्चिम में हमले को ट्रैक किया. टाइम्स कुवैत के मुताबिक इस घटना से जहाज में आग लग गई जिसे बाद में बुझा दिया गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि टैंकर वहीं खड़ा रहा, और क्रू के सभी सदस्य सुरक्षित बताए गए. यह हमला खाड़ी में कई रीजनल कमर्शियल शिपिंग घटनाओं के बीच हुआ. इससे पहले 16 अक्टूबर को भी एक टैंकर हॉर्मुज में ही एक प्रोजेक्टाइल से टकरा गया था. उसमें 15 भारतीय नाविक सवार थे. भारत ने खाड़ी देशों में बढ़ते संघर्ष के बीच समुद्री नेविगेशन और कमर्शियल शिपिंग पर हमलों की बार निंदा की है.